元大高息低波ETF(00713)公告每單位預估配發金額3.15元，此次預估配息金額再度挑戰新高，元大投信將在11月17日公告實際配發金額，11月19日進行除息。想要領到股息的投資人，最後買進日期為11月18日，投資人可以在12月20日領到配息。

回顧元大高息低波ETF三年來含息報酬率超過80%，每年配息表現也都傲視其他同樣訴求高股息的ETF。這就要回歸到其指數編製邏輯來說明，其指數編製過程先依股利率進行篩選，再採用基本面及技術面因子如：營運穩定度、 權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標進行遴選及計算，選出50檔成分股後，最後以最小變異數法進行因子加權，來降低指數波動。

該指數先用財務指標來篩選營運成長潛力、配發股利表現環節，而在追求低波動方面，並非用傳統思維，以挑選低波動標的當作成分股，而是用嚴謹精密的計算得出理想配置比重，以達到低波動效果。因此，成分股能反映台股市況與營運表現，投資人能充分感受到Smart選股邏輯帶來的股價與股利表現。

觀察00713前五大持股分布在食品、通路、金融、電信與科技(資料日期2021/11/02)，透露出該ETF橫跨不同產業之特色，與元大投信之元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)之成分股有所區隔，非常適合分散投資組合，實現台股不同產業成長潛力。