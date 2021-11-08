土壤污染威脅生態環境安全與人類健康，近年大陸也不斷加大土壤環境監管和治理修復力道，尤其在「雙碳」目標與「十四五」規劃下，大陸土壤修復行業更出現發展機遇期。根據行業研究報告顯示，大陸土壤修復產業將呈指數級增長，到2023年的產業規模將超過1.5兆元人民幣。

具體方式上，例如深圳雲術創新科技有限公司總經理付維指出，通過把荒廢土壤中大塊砂石還有過去農民遺留的農藥瓶、農藥罐清除以後，通過益生菌發酵的生物有機肥將土壤修復改良。

實際上，截至2021年7月，大陸幾乎所有省市都已推出土壤污染防治相關政策及技術、資金支持方案，甚至發布土壤修復的發展目標。例如，北京提出到2025年，受污染耕地和地塊的安全利用率要達到92％以上；安徽省則提出2030年受污染耕地和地塊的安全利用率達95％以上。

根據大陸央視引述北京大學環境學院E20聯合研究院副院長薛濤表示，大陸官方也加大力道在污染場地調查面，各省市基本都公佈污染地塊名錄，採用動態更新必須完成修復才可以移出。