南韓38歲女星李荷妮（이하늬）出道多年，憑著亮麗的外表與高䠷身材備受矚目，近日還在夯劇《One the Woman雙重人生》中一人分飾兩角表現亮眼，也使她人氣再度飆升。而先前曾與男星尹啟相交往多年的她，今（8）日也被媒體爆出，兩人在去年分手後，李荷妮很快的就有了新對象，而經紀公司也出面回應了。

李荷妮2013年時曾大方承認與男星尹啟相的戀情，兩人還交往了7年之久，不少粉絲十分期待兩人結婚，沒想到去年6月卻傳出遭到李荷妮的家人反對而宣告分手，讓外界大感可惜。而尹啟相在兩人分手一年多左右，在今年8月突然宣布閃婚，與小5歲的女友步入禮堂，讓眾人跌破眼鏡，引發熱議。

不過，根據韓國媒體的報導，李荷妮現在其實也正在熱戀中，對方是經由朋友在今年初介紹下認識，並以結婚為前提交往，雖他是一名圈外人卻十分體諒李荷妮忙碌的演藝工作，而且志趣相投，因此對於李荷妮來說，是個相當堅強的後盾及依靠，目前她已將男友介紹給周圍的朋友認識，而好友們也十分看好這段姻緣。

消息曝光後，李荷妮所屬經紀公司也出面回應承認戀情，並表示「由於對方是圈外人，不方便透露身份，也希望大眾能給予空間，避免過度關心」；粉絲則是紛紛送上祝福，希望李荷妮能早日脫單。