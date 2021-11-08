由網路溫度計主辦的2021《第四屆網路口碑之星》大獎，評比了國內四大產業共計1248家業者，綜合評比出網路口碑影響力排名，富邦證券在數位證券類別獲得「領航創新獎」肯定，更是唯二得獎的券商。

富邦證券表示，新冠肺炎疫情下之宅經濟已成為新常態產業，而富邦證券除了提供「零接觸」的開戶服務及投資交易系統，更是隨時觀測網路及使用者的口碑反饋，不斷優化UI/UX下單介面及功能，解決消費者的使用痛點，因此才能在2021年的網路口碑中脫穎而出。

自2018年起，《網路口碑之星》大獎透過網路大數據調查該年度網路聲量及好評的影響力排名，是台灣第一個以「網路數據」為依據進行評選的獎項，包含網路聲量、正負評比、地點評論及App評論數量與星等評分等。

從今年的評選期間富邦證券累積了10855筆網路聲量、308 筆APP評論數量，其中網路聲量正面評價遠高於負面評價達10倍，智慧選股的網路關注度更是大幅提高133%，顯示股市熱度高漲不滅下，提供智能輔助投資更能吸引民眾的注意，富邦證券提供的智能服務只要透過六項選股指標，再根據回測勝率，即可幫助客戶從股市海量資訊中，迅速篩選出有「錢利」的投資標的，就算是投資新鮮人也能夠快速上手。

富邦證指出，公司了解到年輕投資人對網路依賴程度高，除了致力於提供客戶體驗便捷的數位平台和專業的理財金融服務，為了獲取不同客源，更透過經營不同社群平台，吸引不同數位客戶的眼球。於Podcast、YouTube持續推出的「富邦說趨勢」節目，深度解析股市及經濟變化，協助客戶掌握全球市場趨勢，從2018年開播至今共計吸引57萬人次收聽，今年以來平均每集閱聽數更達到13583人次，顯示疫情當前該節目的前瞻且專業分析已於Podcast累積大量固定客群，而該節目更順勢帶動了富邦證券YouTube粉絲數成長52%。今年更推出適合年輕人或是投資小白的「富邦學BAR」，讓小白離投資更近。

2021年持續延燒的疫情，大幅的改變了人們的社交方式、飲食習慣、娛樂方式至投資理財，富邦證券在防疫關鍵時刻，不斷適時推出各種數位服務的優化，並透過不同社群媒體經營客戶，鼓勵客戶在家不出門即可完成開戶及投資理財作業。

截至9月底，富邦證券電子交易達八成、行動交易達五成，不僅成功扮演疫情守門員角色，也幫助民眾參與最新一波的全民投資運動。