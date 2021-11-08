國台辦宣布終身懲戒「台獨頑固分子」，蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃都在列，桃園市長鄭文燦8日對此表示，這就是台灣跟大陸最大的差距，可以任意逮捕、限制和指控，一個大國不應有這樣做法，重申蔡英文總統的「四個堅持，互不隸屬」，不因大陸說三道四影響我們路線。

國台辦宣布中國將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，台灣行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮3政府官員在列，外界擔憂可能影響企業對民進黨的捐款。

鄭文燦說，北京政府顯然不了解台灣，在一個自由民主的社會，每個人都有主張政治意見的自由，「台灣跟中國最大的差距也在這裡！」直指中國可以任意的逮捕、任意的限制、任意的指控，身為一個大國不應該有這樣的做法，也顯示出台灣跟中國真的是完全不一樣。

鄭文燦認為，台灣民主不會因為中國的指責而有任何的改變，台灣對於保護自己的民主體制有很堅定的信念，尤其蔡英文總統所講的「四個堅持，互不隸屬」，是目前主流的共識，不會因為中國說三道四而影響我們的路線。