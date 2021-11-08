總統府發言人張惇涵今稱國民黨主席朱立倫「造謠蔡總統為林靜儀站台」。國民黨文傳會主委凌濤駁斥，當時朱立倫回應媒體提問蔡英文總統和前交通部長林佳龍今天在中二選區合體的問題，並未提到為林靜儀站台，總統府發言人竟如此公然說謊、完全搞錯事實，總統府應該立刻向朱立倫道歉。

凌濤指出，還原事實現場，媒體提問朱立倫「蔡英文和林佳龍今天在中二選區合體，以及前立委陳柏惟也參加民進黨中二選區立委參選人林靜儀的陣營」的兩個個別問題，朱僅回應「總統真忙哦！」，並未說蔡英文幫林靜儀站台，總統府怎可以如此大動作移花接木、指鹿為馬？這是明明白白的栽贓造謠，如果總統府不更正道歉，將是嚴重失信於國人、貽笑大方。

凌濤痛批，蔡總統是不是害怕跟林靜儀站在一起，是不是繼陳柏惟之後，又不敢背書林靜儀？否則何須急忙否認。此外，凌濤也提到，怎麼才剛說請總統不要躲在總統府當讀稿機，就又馬上躲起來在發言人背後，要部屬出來栽贓在野黨主席造謠？如此說謊、造謠、栽贓的總統府，實在嚴重失格，發言人應該出來鄭重道歉、對國人交代。

凌濤強調，國民黨邀請蔡主席辯論公投議題，請不要忘記，離12月18日還有40天，國民黨會一起與台灣社會每天倒數，看到哪一天蔡總統才會終於「不躲了」站出來面對人民。