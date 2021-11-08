國民黨立委魯明哲8日立法院內政委員會上指出，兩岸關係近年趨於極端，也就是呈現「政冷經熱」的狀況，未來該如何應對？對此，陸委會主委邱太三回應，我們至少要備戰，基本的前提就是未來兩岸在基本談判及互動中，我方不要處於不利的情勢，但絕不會主動引戰，更稱政府執政6年來，從不挑釁過對岸。

魯明哲指出，全世界都在關注兩岸議題，包括《路透社》日前一篇長文分析，大陸為奪取台灣，已開始發起「灰色地帶」作戰，軍事戰略學者設想6種可能的情境，包括侵略金馬、對台封鎖乃至全面入侵，最糟情況是東亞發生大戰。不過，台灣人的危機感卻相對低很多，日前調查，有64％台灣民眾認為兩岸不會出現戰爭，對此，陸委會該如何因應？

邱太三回應，面對大陸軍備擴張，其實周邊國家都被考慮進去，台灣也不例外，只是台灣首當其衝，加上兩岸基本上跟其他國家不同，兩岸有既複雜又敏感，以及難以處理的歷史糾結，但如同國防部長邱國正提醒，我們至少要備戰，基本的前提就是未來兩岸在基本談判及互動中，我方不要處於不利的情勢，但絕不會主動引戰，更稱政府執政6年來，從不挑釁過對岸。