在取消防疫的旅行限制後，周一美國料將迎來大量經由航空和陸運入境的國際旅客。

為了遏阻新冠病毒擴散，美國在2020年初祭出旅行限制，且適用對象幾乎涵蓋全世界大部分的人。

美國聯合航空（United Airlines）預估周一的國際入境旅客總數將較上周一（約20000人）增加約50% 。

達美航空（Delta Air Lines）執行長Ed Bastian則警告剛開始可能大排長龍，旅客應該有所準備。

達美航空表示，自美國宣布重啟國境這6周以來，其銷售終端（POS）的國際訂票量與宣布前6月相比暴增450%。

白宮發言人Kevin Munoz在推特上表示，我們預期當美國周一取消現行陸空旅行限制時，入境需求將急升，因此我們將採取重要措施，透過提供額外的資源做好準備。

拜登政府已經多次與美國航空業通話，為更多即將湧進美國機場的旅客做好準備，並提醒從加拿大和墨西哥經由陸路或渡輪入境的旅客，自周一起等待的時間可能更長，應為此做好準備。

美國原先實施的旅行限制禁止大多數在過去14天內去過33個國家的非美國公民入境，包括26個歐洲申根區國家、中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國和愛爾蘭。

美國旅遊推展協會表示，這些國家佔2019年所有赴美海外旅客的 53%，由於來自墨西哥和加拿大的旅客大量流失，使美國臨近邊境的社區受到重創。該組織估算，自2020年3月以來，國際旅客減少導致出口收入縮水近3000億美元。

此外，隨著美國年終節日購物旺季即將到來，零售業亦引頸期盼外國遊客回流能帶動銷售增長。根據美國國際貿易管理局（ITA）提供的數據，2019年國際旅客在美國的購物支出超過434億美元，約占整體觀光支出的27%。