美系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，由於群聯無將漲價成本轉嫁予客戶，故第三季毛利率下滑，預計該情況到第四季會持續，且明年第一季毛利率更會跌破3成大關，故將目標價由528元降到418元、評等維持中立。

美系外資表示，群聯第三季毛利率下滑到31.6%，比第二季的32.5%下滑，原因歸咎於無法轉嫁漲價的成本予客戶，由於代工成本上升，而群聯並沒有進一步提高控制器IC價格，單季獲利每股11.83元則符合市場預期。

展望第四季，美系外資表示，預計群聯第四季營收將增長2%，主要是因為部分第三季關鍵零組件缺貨的訂單會遞延到第四季，但毛利率恐持續下滑，因為群聯不太可能充分反映給客戶額外漲價的代工成本，且NAND庫存成本將面臨更高風險。

美系外資也強調，現在還看到了大陸智慧手機、PC等消費市場的需求問題，預計群聯明年第一季度毛利率將下降至27.1%，正如預期中，2022年第一季度NAND模組價格將季減少5%，除此之外，NAND控制器IC短缺狀況不會是長期的，故將群聯目標價由528元降到418元、評等維持中立。