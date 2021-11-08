香港女星袁潔瑩過去曾是「開心少女組」成員，憑藉港片「開心鬼」系列爆紅，之後和周潤發、梁朝偉、周星馳、張學友、郭富城等巨星都合作過，但她卻默默淡出演藝圈多年；而因一場聚會讓眼尖網友發現是久未現身的袁潔瑩，瘦到幾乎快認不出來是當年最美反叛少女。

袁潔瑩過去在電影《開心鬼》系列，和羅美薇、陳加玲等人組成「開心少女組」，該系列電影讓她們幾個少女爆紅，成為當時票房保證，袁潔瑩更以「反叛少女」形象，獲得青少年喜愛；在拍戲爆紅後，袁潔瑩為了拍電影選擇放棄學業，專心投身電影界，當時也造成熱烈討論，而出道時美貌也獲港媒一致認為超越黎姿及李麗珍，無奈之後她演藝事業越來越倒退。

袁潔瑩感情路走得不順，她曾與富商劉鑾雄、合作過的郭富城、王傑、「白花油王子」顏福偉、及TVB監製陳維冠等傳緋聞；1990剛入演藝圈時跟音樂人徐日勤相戀卻分手，後與富商劉鑾雄在一起，每當有人問起劉鑾雄，她總會說「這是我們兩個人的事，不用向其他人交代」；淡出娛圈後與同性密友阮嘉欣展開長達7年的戀人關係，可惜於2012分手收場。

袁潔瑩（圖右）日前現身友人聚會，消瘦身形和當年差很大。(圖/ 摘自汪曼玲微博)

今年52歲的袁潔瑩近期現身和公益活動和香港媒體人汪曼玲的聚會上，戴著紅色帽子和身穿藍色襯衫，身形顯得格外消瘦，和當年青春洋溢的模樣大不同，差點認不出來。