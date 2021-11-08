為促進共融的社會，台北市政府勞動局連續第三年辦理以身心障礙者就業為主題的「無限影展」，今年因應疫情，改為線上影展。勞動局陳信瑜局長請各位影迷們準備搶票，今日中午12點開始，民眾可免費線上索票，名額有限索完為止。

影展邀請到2020東京奧運男子個人體操全能第七名、締造台灣參賽史上最佳成績的選手唐嘉鴻、以及2020東京帕運桌球奪得銅牌的選手田曉雯，首度同台拍攝宣傳短片。兩位選手難得穿著輕鬆便服在鏡頭前亮相，不過在運動場上很厲害的兩人，要念出台詞宣傳時卻頻吃螺絲，大嘆東京參賽時都沒這麼緊張，還是上場比賽容易多了。

唐嘉鴻表示，因為小時候被診斷出「注意力不足過動症ADHD」，在醫師建議下開始學習體操，再加上右手肘經歷開刀治療與復健歷程，他深深理解到身心障礙者從事競技運動有多麼不容易，更是佩服田曉雯能夠克服大賽壓力搶下帕運銅牌。

田曉雯在東京比賽期間，最愛與田徑視障選手劉雅婷、楊川輝聊天互動，常常主動問他們需要「幫忙」嗎？才發現原來身心障礙者並不希望被特別對待，當他們需要協助時會自己開口詢問。她秉持「相信自己」的信念，上場比賽前還會將這四個字寫在掌心。

唐嘉鴻最有興趣的是「下半場：口述影像版」，他很好奇籃球運動節奏緊湊，片中聽障球員要如何快速瞭解比賽的張力與進行？田曉雯則很想看「喬瑟與虎與魚群」，期待動畫世界描繪的身障者可以跟一般的劇情片有所不同。

陳信瑜表示，在運動場上選手挑戰自我、突破極限，不論是身心障礙者及非障礙者都是一樣的充滿鬥志。同樣地，在職場上亦是如此，身心障礙者一樣也有貢獻一己之力，參與社會與服務付出的信念，希望大眾多多支持無限影展，讓思維更加奔放，突破對於障礙者的框架與限制。

陳信瑜特別推薦經典藝術家草間彌生的紀錄片，被譽為「無限大師」的草間彌生，如何突破性別歧視、種族歧視和精神疾病的烙印，以圓點藝術引領世界風騷，更為英國《泰晤士報》評選「二十世紀最偉大的藝術家」之一，故事發人深思。

「2021無限影展」11月8日中午12：00起開放索票，影片將分兩波段釋出報名，名額有限索完為止，每人每波段最多可報名三部電影。免費索票方式詳情請上影展網站或上臉書「無限影展」粉絲專頁洽詢。