周湯豪（Nick）日前於松山文創園區一號倉庫舉行新歌發表會，以「REAL LIFE 全感官特展」為名，耗費半個月、超過7位數成本打造，他親自投入策展，以超越業界最高標準，連便當和飲料、場地後門有沒有關好都管，身邊團隊直指周湯豪「求好心切、龜毛」，他聞言大笑：「我會習慣掌控每個流程，但我也喜歡做，大概是勞碌命。」

他本來今年12月已申請小巨蛋檔期計劃開唱，由於疫情延期，暫定順延至發片後，但他目前還沒確定新專輯發片時間，最快應該要等到明年，而跨年活動也還在安排中。Nick坦言，目前工作之餘只想花時間陪伴家人朋友，就像新歌〈NEED YOU〉中，他終於能夠勇敢面對過去說不出口的脆弱和想念。

活動上，LED播放周湯豪的即時跟拍開始，隨著鏡頭進入舞台，Nick也登上舞台、拿出電腦坐在工作桌前，就和平常沒什麼兩樣。LED螢幕也播放他10年來演出影像的精華剪輯，Nick火力全開，演唱初次曝光的搖滾風格新歌〈愛上你算我賤〉，他笑稱大家不要看到歌名就開槍，〈愛上你算我賤〉不一定是指感情，「我工作的時候也常常有這種感覺，Love is pain，我幹嘛10年來天天煩惱怎樣演出會更好？幹嘛什麼都要做？大家想像不到我工作的狀態，但做出來又覺得成就感爆表，Hen爽」。

因疫情影響，特展場內人數限制約400人，包括八三夭、A-lin、同門師弟LEE、林宥嘉、陶晶瑩等圈內好友紛紛前往捧場。周湯豪預告接下來每個月都會有新作發行，打趣表示：「以我目前的作品量，可以發個兩年不間斷。」坦言「Wish you a good life」是他覺得最美好的祝福，「重點是大家可以過自己想要的生活，每個人也許都想要得到錢和名，但經過疫情之後，你會發現那不是最終的答案，也希望可以跟大家分享」。