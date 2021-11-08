雙11購物節正式開跑，亞太電信今（８）日宣布數位門市祭出年度最強4G／5G行動上網限時限量驚喜方案，限量6666門，數據和語音通通大方送。雙11檔期申辦指定4G限定資費大升級，享不限速上網吃到飽、網外／市話語音最高贈送211分鐘；「5G極速飆網」全新方案首賣，最高狂灑6500元全聯禮券，11月8日至14日搶先申辦，限時加碼再贈有史以來優惠最狂的111GB上網流量包。

亞太電信表示，11月30日前於數位門市線上申辦4G／5G指定方案，還有機會帶走最新iPhone 13 128GB（價值25900元），眾多超值優惠不容錯過。

亞太電信表示，近期市場紛紛透過提升月租費、降速或減少語音優惠來調整4G吃到飽資費，備受用戶期待的亞太電信雙11 4G資費，不僅上網吃到飽網速不打折，更加碼大方送語音通話分鐘數。

亞太電信現行吃到飽方案為199元，僅限學生／教職員族群，雙11期間推出211元大升級限時方案，一般消費者皆可申辦，等於只要加12元，即享12期短約期、4G不限速上網吃到飽、網內互打免費，再贈211分鐘免費網外／市話通話分鐘數。另，同步推出月付111大升級方案，享12期超短約、4G輕速上網吃到飽，再贈11GB不限速上網流量、網內互打免費及111分鐘免費網外／市話通話分鐘數。

亞太電信數位門市貼近消費者需求，推出主打飆網體驗的「5G極速飆網」全新方案，首波祭出月租599元、799元親民級5G資費，18期超短約，月付599元就能有40GB流量，11／14前搶先申辦，加碼再贈有史以來優惠最狂的111GB流量包（價值16650元），花得少也能上網吃得飽，輕鬆入主5G新生活。

亞太電信數位門市「5G極速飆網」雙11限時限量方案，提供最高6500元全聯禮券或是流量加倍送好禮二選一，讓用戶自行挑選最喜歡的優惠。喜愛超市購物的消費者，月付599元／799元，各享25GB／40GB上網流量，語音通話送60分鐘／90分鐘，再各贈4000元／6500元全聯禮券；至於高用量行動上網需求的消費者，可選擇流量加倍送好禮，月付599元／799元，原25GB／40GB流量升等至40GB／70GB。