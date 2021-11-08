針對反萊豬公投對加入CPTPP的影響，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮於立法院表示，加入CPTPP的相關承諾，代表台灣願意遵守國際規範，是個有誠信、可信賴的夥伴，但政府絕不會拿國人的健康做交換，食品議題一定是以健康為前提，接下來才是國際標準及科學證據，也會要求做好邊境把關。

立法院外交國防委員會邀請外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位，提出對加入CPTPP的產業衝擊評估報告。國民黨立委質疑，若是反萊豬公投過關，是否會影響我國參與CPTPP？楊珍妮表示，這是假設性問題，但相信台灣會面臨很大挑戰。

楊珍妮表示，加入CPTPP關鍵在於遵守國際規範，尤其是符合CPTPP的高標準要求。遵守了國際規範，是一個誠信的國家，這點非常重要。楊珍妮指出，因為台灣遵守國際規範，所以美國在貿易暨投資架構協定（TIFA）會議裡，再度認同台灣是個能夠信賴的夥伴，因此美方公布與我合作供應鏈，並就環境、電子商務等議題交換意見，為雙邊經貿協定鋪路，這是非常重要的訊息。