美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）5日德州演唱會爆發踩踏事故，造成8人身亡、逾百人受傷，德州一間法律事務所今天證實，崔維斯史考特已因「煽動混亂」遭到控告。

德州法律事務所Thomas J. Henry Law今天在推特放上「每日郵報」（Daily Mail）的新聞，證實已提出「崔維斯史考特天文音樂祭（Travis Scott Astroworld Festival）悲劇的第一起訴訟」。

原告是當天去看演唱會的23歲男子巴瑞德斯（Kristian Paredes），他是當晚事故的「重傷」者之一。

5日崔維斯史考特正在休士頓NRG體育場 （NRG Park）「天文音樂祭」台上表演時，群眾向舞台推擠，導致踩踏意外，當時約有5萬人在現場。

家住德州的巴瑞德斯除了控告崔維斯史考特，也對演唱會主辦單位Live Nation Entertainment以及演唱會場地提告。

訴狀指出，當時崔維斯史考特已經上台，巴瑞德斯在搖滾區前端「突然覺得被人推擠」，「群眾開始亂成一團，發生踩踏情況」，「很多人請Live Nation Entertainment僱用的保全幫忙，但未獲理會」。

這起訴訟在德州哈立斯郡（Harris County）法院提出，訴狀宣稱，崔維斯史考特「先前幾場活動煽動混亂」，「被告知道、或應該知道（崔維斯史考特）先前的行為」。

巴瑞德斯也控告演唱會嘉賓、加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）。訴狀指出，德瑞克造成群眾蜂擁朝舞台推擠，「德瑞克上台站在崔維斯史考特身旁時幫忙煽動群眾，儘管他知道崔維斯史考特先前的行為」。

訴狀還說，「群眾漸漸失控，混亂持續」的同時，德瑞克甚至還繼續表演。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101108