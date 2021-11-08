加熱煙、電子煙等新型態菸品層出不窮，是全球新興健康危害議題，青少年使用率快速竄升，目前全台已有8縣市訂定相關自治條例，其中台北市更率領全國全面禁售電子煙等新興菸品，由於花蓮縣目前尚無相關條例，國高中生電子菸使用率在5年內竟倍增3倍，縣議員要求衛生局盡快擬訂條例草案。衛生局表示，目前正研擬草案，會盡快送縣議會審查。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會，今早由衛生局、社會處進行工作報告，多位議員關切縣內電子煙等新興菸品危害青少年健康等問題。

縣議員張美慧指出，日前接獲教官陳情表示，現在購買電子煙容易，不少實體店面在販售，且外型像隨身碟，加上不需使用打火機、也聞不到菸味，吸引許多高中生使用，以致校園菸害問題日益嚴重，要求衛生局說明目前針對電子煙危害青少年的防治措施。

縣議員林宗昆則表示，針對電子菸危害防制自治條例，全國已有8個縣市制定完成，目前已參酌各縣市內容，將草案提供衛生局參考，此次定期大會已提出建議案，獲7成議員支持、完成連署，請衛生局儘速完成提案，送交到議會審議。

對此，衛生局長朱家祥表示，衛生局目前已根據國健署針對電子菸危害的基本內容，及其他縣市自治條例的內容研擬草案，會儘速邀集學者、議員及大眾舉辦公聽會，經討論逐條修訂自治條例草案內容後，將送至議會審議。

據國健署統計，縣內高中生103年使用率僅3.1％，108年竟高達10.1％，增加3倍多，國中部分則是從103年2.6％，增加至108年的4.0％；朱家祥直言，確實電子菸對於國高中生階段的青少年危害頗大，由於電子菸有很多錯誤思維，衛生局會利用各種管道宣傳，讓民眾知道電子煙非戒菸前奏，而是會造成更嚴重的後果。

由於目前8個縣市訂定出的自治條例名稱及管制範圍不盡相同，衛生局表示，屆時將邀集專家學者針對花蓮需要何種自治條例進行討論，待草案明確後，會送議會審議，盼能趕在此次定期大會提出。

此外，衛生局去年至今年9月，針對縣內電子菸器具裁罰數僅4件，電子煙（油）送驗數則是6件，衛生局坦言，現在的業者十分聰明，會分拆進口販售，查緝不易，期待中央能訂定出一款相關法條，統一規範全國。

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