台海情勢近期引發許多國家、媒體關注，《路透社》5日引述軍事戰略家，針對北京可能採取行動進行的6種想定進行兵推，也引發討論。入口網站YAHOO今(8日)起針對「你是否會擔心兩岸局勢？」進行線上民調，截至13時止，已有超過2900人投票，其中有33%網友表達非常擔心、27.9%為有點擔心、15.5%為不太擔心、11.1%為完全不擔心，另有12.5%為不知道/沒意見。

關於兩岸情勢升溫，民眾黨立委張其祿日前在立法院會質詢時詢問，現行義務役役期僅短短4個月恐不足，是否考慮調整役期？國防部長邱國正回答，國防建軍面對戰爭，役期是否加長的議題，要經過程序，這個建議他聽過，「我們也很認真在思考」。

YAHOO今起至12日止，以「你是否會擔心兩岸局勢？」為題進行網路民調，其中一個問題詢問網友「國防部長表示認真思考義務役是否延長，你是否同意？」截至今13時許，有29.2%網友認為非常同意、26%還算同意、14.3%不太同意、11.7%非常不同意，以及有18.8%為不知道/沒意見。

至於該民調詢問網友「你認為役期越長代表越有戰力嗎？」此題則有13%網友說非常同意、25.1%還算同意、27%不太同意、18.3%非常不同意，另有16.6%為不知道/沒意見。