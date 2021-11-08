國防部軍備局205廠飛彈推進劑所在2020年12月9日，進行天弓2型飛彈預混物秤裝作業時發生「鋁粉閃燃工安事件」，造成1死2傷意外。軍備局日前公布調查報告指出，意外事件肇因係「靜電危害」，但造成人員傷亡「係因作業人員未依規定穿著防火圍裙及未落實火工安全作業程式所致」。

至於失職人員懲處，調查報告指出，經檢討督管及執行層面疏失，軍備局獲得管理處處長游玉堂少將等12員，分別核以「言詞申誠至大過乙次」不等處分，並由各級依權責發布懲處。而雙基藥室主任蔡銘修上校及推進劑所所長翁肇隆中校，分別核以記過兩次及記大過一次處分，並調離現職。

調查報告指出，軍備局專案小組現勘後，針對標準作業程式、人員專業訓練、廠房環境及使用設備等實施查證，推論可能肇因係「靜電危害」，經查證閃燃可能因數，包括「作業原料桶未接地」、「現有塑膠袋包裝方式，人員於開啟時易產生揚塵現象，與空氣混合成為易燃易爆因數。」及「作業現場遺留塑膠勺子，若用於挖取，過程中易產生靜電累積。」

另查證防火圍裙承受瞬燃溫度可達800度C，最高耐燃溫度可達1093度C，惟因厚重悶熱，火工作業人員違反作業規定未依規定著裝，致令閃燃事件造成受傷。

在「火工人員專業訓練不足」方面，調查發現，205廠因相關簽證訓練深度不足，且未能結合後勤訓練中心專業火工安全班次加強訓練，致使作業人員對火工作業防範意識不足。