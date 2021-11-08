國泰永續高股息ETF(00878)基金規模已於上周(11月4日)突破新臺幣300億元大關，臺灣集中保管結算所公告，截至11月5日，00878受益人數已達24.65萬人，不管在規模或受益人數上，00878皆邁入新里程碑。

本月00878將迎來今年第4次配息，上周公告預估配息金額每單位發放0.28元現金股利，並預計於本周四(11月11日)公布每單位實際配發金額，除息日則訂在11月16日，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，若想要完整參與00878每季配息，現在即可進場持有布局。

法人分析，投資不能只追求高殖利率，否則恐落入賺了股息卻賠了價差的窘境，因此在挑選配息型ETF時，不僅要選擇配息表現穩健的ETF標的，同時也要參考歷史填息狀況與ETF相關績效表現。以國泰永續高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)為例，前一季年化配息率達6.67%，其所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，截至10月底，今年以來含息總報酬表現更達17.03%，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。

觀察臺灣證券交易所收盤價資料，00878前3次除息皆在1天內就完成填息，而第4次配息因遭遇到國際利空事件導致台股重挫，在股市劇烈震盪下，00878也只花了12天就完成填息。