艾怡良睽違近三年發行新專輯《偏偏我卻都記得》，受邀擔任Hit Fm聯播網11月hito大台柱，她日前上「OH夜DJ」魏如萱的節目受訪，魏如萱好奇艾怡良的金馬入圍心情，艾怡良坦言「整個嚇傻」，回過神後感到非常開心，開心到假裝沒有很開心，壓抑自己雀躍的心情，她誇讚其他入圍演員表現都太強了，所以她沒有什麼得失心，反而比較在意到時候在金馬獎的表演能否唱的盡興，畢竟金馬是很受大家矚目跟莊重的場合。

魏如萱及艾怡良今年分別推出新專輯，2位都曾得過金曲歌后，粉絲敲碗雙雙入圍明年金曲；當年艾怡良拿下金曲歌后，魏如萱也是入圍者，魏如萱開玩笑說，艾怡良就從她身旁走上台，但去年魏如萱得獎則是由艾怡良頒獎給她，很特別的緣分，形容她們是擦肩而過的兩位歌后。其實日常生活中2人也經常擦身而過，只有在頒獎典禮或表演場合才會短暫遇到，魏如萱說她們也認識不少年，卻從未深聊過，日前兩人合作拍攝影片才知道，艾怡良看似高冷，讓人覺得有距離感，但其實平易近人，非常質樸。

魏如萱表示製作人陳建騏之前頒了「最佳誠實獎」給艾怡良，到底究竟有多誠實？艾怡良坦言該掏的都掏了，就像〈我多想變成她〉這首歌的「她」是確有其人，她表示分手心碎後，就算封鎖了那個人，半夜還是會偷偷「解封（解除封鎖）」對方，卻發現那個人身邊卻已出現了完美的「她」。魏如萱好奇問「那個人也會偷偷解封看艾怡良生活嗎」？艾怡良直白表示，很希望他來看，因為有時候上傳社群的心情或文章，會偷偷藏著給那個人的話，想要那個人看到。