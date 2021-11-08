警方日前破獲北市「異物梗色工作坊」，收取每人2000到3000元不等價格，開班教授「真人實作」性愛，由清大徐姓碩士生擔任講師親自示範，對廖姓男模特兒按摩、口交，台北地檢署8日依妨害風化等罪起訴徐男、廖男及張姓攝影師3人。

網站資料顯示，「異物梗色工作坊」原本是販售情趣用品的，自2014年起從事性愛教學，宣稱「幫你消化教科書，整理老司機的經驗，幫助你自在學性、談性。」「經驗豐富的講師，將性愛技巧仔細拆解，藉著最直接的示範，幫助你少走冤枉路，給對方爆棚好感度。」

工作坊課程玲瑯滿目，包括「撩慾課程」教親密按摩、前戲，「取悅課程」教女體手技、男體口交，「交歡課程」教體位，每堂課1.5小時，收費2000元到3500元不等，另外還有系列課程，由講師親自指導。

警方獲報後喬裝民眾上網報名男體口交課，發現徐男擔任講師，並長桌上躺著廖姓男模特兒，徐邊講解，邊對廖男下體撫摸、按摩，最後還俯身對廖男口交。台下男女學員則聚精會神看著徐、廖示範，現場另有張姓攝影師紀錄課程、並佈置現場布置、維護秩序。警訊後將徐男等3人送辦。

檢方調查，徐男3人坦承收費、從事真人性愛教學，但堅稱教學不違法，受言論自由所保障，檢方不採信，依《刑法》意圖營利供人觀賞而公然猥褻罪起訴3人。