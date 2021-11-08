警方查扣毒品、不法所得等證物。（警方提供）

假連鎖飲料店之名 實外送毒咖啡包

販毒集團在通訊軟體「微信」建立社群，假借知名飲料連鎖店「迷客夏」之名，打著「各式飲料支援」廣告，實則外送販賣毒咖啡包。新北市海山警分局偵查隊本月3日至販毒集團位在新店區大本營搜索，逮捕主嫌21歲陳姓男子共9名集團成員，查扣毒品、不法所得等證物，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

警方表示，陳姓男子在「微信」社群接受顧客訂單後，即指派外送員專程送毒到府，因服務貼心快速，業績迅速成長，服務範圍已從新店區擴及雙北地區。今年9月海山警方獲悉，遂組成專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，經長期蒐證、監控，本月3日持搜索票至新店區販毒集團各據點搜索。

警方在新店區安興路逮捕主嫌陳姓男子，另於北宜路、安康路、寶宏路等8處逮捕其餘集團成員，查扣K他命219公克、毒咖啡包232公克、手機18支、不法所得44萬元等證物。

由於警方蒐證齊全，陳嫌等人無從抵賴，均坦承犯案。偵訊後，全案依毒品危害防治條例移送台北地檢署偵辦，警方將持續追查上游毒品來源。

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