總統蔡英文今日赴台中出席「台灣國立大學系統啟動典禮」，肯定中部區域11所各具特色、辦學認真的國立大學，共同組成「台灣國立大學系統」。蔡英文表示，面對世界政治經濟結構的快速轉變，台灣高等教育要負起更大的責任，為台灣培育更多元的人才，透過分享豐富的教育資源及跨界跨域的密集交流，將為年輕學子帶來更多思考與學習的碰撞、激盪出更多新的想法和創意，開啟更多合作的可能。

蔡英文指出，台灣的高教體系近幾年受到少子女化的影響，也因此在招生上有一些困擾，有些學校也面臨退場的壓力。因此，更要在有限的資源當中，共享資源、整合能量，讓高等教育可以發揮最大的效益。

先前已經陸續有大學系統成立，這次中部成立台灣國立大學系統，蔡英文認為，這11所院校各具特色、辦學認真的國立大學，總共包含了10萬多名學生、3600位教授，以及1萬門的多元課程。這是台灣目前高等教育史上，最大規模的跨界跨域平台，她相信能為台灣的高等教育開創嶄新的局面。

蔡英文希望，面對世界政治經濟結構的快速轉變，台灣的高等教育也要負起更大的責任，需要為台灣培育更多元的人才，才能讓下一個世代共同迎接台灣未來的挑戰。「台灣國立大學系統」，不只具有規模效應的優勢，未來更會實踐共享課程、推展雙語、整合能量，以及展望國際的四大目標。

豐富的教育資源，加上跨界跨域的密集交流，可以為年輕學子帶來更多思考與學習上的碰撞，激盪出更多新的想法和創意，開啟更多合作的可能。她也相信在11位校長共同規劃下的「台灣國立大學系統」，一定能為台灣的高等教育開啟更多新的可能性，而且進一步做到資源共享、聲譽共榮及發展共好。