東風-26彈道飛彈發射畫面

美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，解放軍在塔克拉瑪干沙漠新靶場打造了外形如美國航母，還有其他戰艦的標靶。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）網和路透7日報導，若羌地區靶場內的標靶除了全尺寸的美國航母外，至少還有兩艘阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦。據2013年的報導說，就在這附近，有中方以往用來測試東風-21D反艦彈道飛彈，也就是所謂「航母殺手」早期版本的舊靶場。

在華府因台灣和南海，與北京關係高度緊張之際，這新靶場顯示，中方不斷致力發展反航母戰力，重心特別放在美國海軍戰艦上。馬薩爾科技的衛星影像顯示，航母標靶似乎有平坦表面，上面沒有艦島、軍機升降機，舷側武器實架，或是其他細節。不過「卡帕拉太空」（Capella Space）提供的圖像顯示，在雷達上，航母的輪廓在沙漠上卻清晰可見。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的10月20日衛星圖像顯示，中方在新疆若羌新靶場打造了仿美國驅逐艦的標靶。（路透/馬薩爾科技）

China Builds Missile Targets Shaped Like U.S. Aircraft Carrier Destroyers in Remote Desert - USNI News



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/TM9rnTYqox pic.twitter.com/5snxpZWJ4z — USNI News (@USNINews) November 7 2021

China's rail-mobile American-aircraft-carrier-shaped missile target spotted in Ruoqiang County (near a former target range used to test early versions of carrier killer DF-21D anti-ship Ballistic Missile) Taklamakan desert of Xinjiang.https://t.co/H5yuGGZpyj pic.twitter.com/PDGUsUdprD — Eva 郑 عائشة (@evazhengll) November 8 2021

還有兩個靶場的圖像顯示，有1艘航母沒有金屬塗層，但由於輪廓，而可以看得出是航母。相對的，其他戰艦的細節似乎顯得比較精細，只見艦上有許多桅杆，可能是用來測試設備，或是用於雷達反射器，以模擬艦體的上部結構。

此外，相關設施還包括廣泛的鐵路系統，馬薩爾科技10月9日的影像顯示，在寬6米的鐵路上，有個長75米的標靶，上面有各式測試設備。而分析歷史衛星圖像顯示，航母標靶最初是在2019年3—4月間建造。歷經數度改建後，接著在2019年12月大舉拆除，不過今年9月底時，整個場地又起死回生，並在10月初前大體完工。

目前火箭軍監督好幾項反艦彈道飛彈計畫，其中有射程超過800海里，有可操縱重返大氣層載具，能攻擊船艦的陸基東風-21D飛彈，還有射程約為2000海里，體型較大的東風-26飛彈。