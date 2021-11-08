元宇宙題材發威，以及ETF配息潮，兩大力道加持，使元大金旗下的龍頭投信元大投信的資產規模再重返8000億大關；根據元大投信內部的最新統計，5日元大投信的總資產規模不僅重回8000億大關，同時更以8041億元的總規模，再刷新前次站上8000億的8020億紀錄。

元大投信旗下的基金產品線可說多元豐富，除了號稱國民基金的兩檔高人氣指數型基金0050、0056，以及元大投信在去年三月下旬上市，為主動式台股基金人氣最高的元大高股息龍頭基金等最為齊備完整的產品線之外，元大也有數檔專門主打高科技類股、及網羅海外具代表性概念股的ETF，而5日元大投信的總資產規模再度重返8000億大關，元大旗下5G、AI等高科技基金搭上元宇宙題材順風車水漲船高，可說是重要關鍵。

而另一個推升元大投信資產規模再創新高的關鍵原因，就是11月台股ETF配息潮持續發燙，尤其是祭出7%暴高配息率的元大台灣高息低波(00713)，在宣告今年度配息金額後，隔日成交量立即衝高，在5日迸出5925張大量，創史上最高，已大有接棒元大高股息(0056)之勢，成為存股族熱捧標的，而0056在除息之後，亦為元大投信資產規模增加350億，受投資人青睞的程度由此可見。

對於「元宇宙」這股熱浪帶動類股基金勁揚的動能，元大投信高層即指出，台股代表性的5G ETF-元大未來關鍵科技（00876），及AI ETF-元大全球AI（00762）在「元宇宙」族群火力全開下，5日股價雙雙創高，已讓超過3萬名股民賺錢，且表現凌駕大盤漲幅，堪稱「強中強」指標；而從元宇宙話題發燒以來，兩檔ETF所累積的爆發力更是可觀，元大未來關鍵科技自10月13日低點來奔漲12%，元大全球AI 10月5日來翻漲12.9%，雙雙在一個月內大漲一成以上，累積元大未來關鍵科技今年來績效達18.9%，還超越台股5G ETF上漲17.7%，表現重新取得超前，且自國內首度掛牌台股5G ETF起算，元大未來關鍵科技的績效22.1%，也領先同期台股5G ETF上漲21.2%，而今年以來，AI ETF的元大全球AI更奔漲29.5%，成長爆發力由此可見。

對此元大投信高層也特別點出，元宇宙題材已帶動元大網羅海外概念股的高科技基金一起出現爆發性成長，甚至超越國內基金的表現，像是全球5G ETF的元大未來關鍵科技已跑贏台股5G ETF：「這凸顯投資人未來囊括「元宇宙」大商機，絕對不能錯過海外概念股的爆發力！」

法人表示，事實上，「元宇宙」概念股從美股燒回台股，純正概念股的輝達（NVIDIA）市值飛快突破7000億美元，年漲超過一倍，躍居美國第七大上市公司，正反映「元宇宙」投資少不了海外概念股，且5G、AI都是「元宇宙」基礎建設，投資相關ETF具備巨大想像空間；元大投信則認為，元大未來關鍵科技及元大全球AI績效都在10月大爆發，最大因素是企業獲利提升、市場需求強烈及聯準會寬鬆政策漸進退場，使投資人集中加碼高能見度的科技股，原本5G就有長期剛性需求，元宇宙商機紅火更帶動投資人對硬體設備的關注，因此若短線拉回，不失為投資人一個好的中長期進場機會。

而對於11月配息潮對旗下基金資產規模成長的助益，元大投信除了表達高度看好元大台灣高息低波的後市成長潛力之外，亦指出，元大台灣高息低波4日公告今年將配發3.15元，以5日收盤價計算，配息率高達7.03%：「已創下ETF本身歷年最佳的配息金額、配息率紀錄。」

由於7%的高配息率，使高股息低波ETF刮起一股搶購旋風，元大投信對此表示，在5日開盤第一筆就超越十日均量，十分鐘內，成交量即累積超過千張，全日成交量更來到5925張，收盤價也來到44.76元，刷新掛牌紀錄，價量齊揚，因此元大投信高度看好，該檔ETF可望成為接棒高股息ETF耀眼新星。