大陸投資風險升高？金管會主委黃天牧8日在立法院財委會承諾，將針對境內外基金投資到在美國上市的中國企業、大陸房地產相關企業的曝險額，進行全面的了解，初步掌握是到9月底為止，國內共有219檔基金投資到大陸房產企業相關的股票、債券或基金，金額共新台幣426億元。

立委吳秉叡在質詢時指出，美國的外國公司問責法即將上路，有270家在美掛牌的中概股，即中國企業若無法交出符合美國審計標準的資料，讓美國查帳，連續三年無法審計將面臨下市，但這些企業受大陸國內法限制，若未經中國政府同意，不得任意交出資料，否則就是違法，所以未來可能出現美國中概股下市潮，問金管會是否有掌握國人投資金額及可能面臨的損失？

黃天牧表示，國人可能透過複委託投資美國股票，亦可能是透過基金投資，會再進一步從券商及投信部分了解曝險金額。

吳秉叡亦提及在大陸恒大無法支付債息後，又再爆出多家大陸房產企業亦無法支付債息，大陸的不動產泡沫風暴可能出現，要求金管會掌握國人投資情況及銀行在大陸曝險數字。

黃天牧表示，之前清查國人對恒大曝險並不多，但若以廣義的大陸房產企業投資來看，到今年9月底，共有219檔基金投資有大陸房產企業相關的股票、債券等，金額共426億元。

針對吳秉叡要求掌握更即時的曝險金額，黃天牧承諾，會「針對中國大陸相關企業，境外或境內的曝險，涉及台灣的部分都會去了解」，即可能再全面清查金融機構及基金等對大陸房企、美國中概股的曝險額。