網紅「輪椅女孩雪莉」在臉書分享搭大台南公車回家，卻被司機嘲諷「不會開輪椅」的不愉快感覺，引發大批網友關注，不僅紛紛分享在台南及各縣市搭公車的經驗，市長黃偉哲更二度留言道歉，並允諾將請交通局改善；市府交通局8日強調，已取得相關乘車資訊並著手調查，若司機確有疏失責任，將依法開罰9000元，還加強司機的態度及SOP教育訓練。

輪椅女孩雪莉昨天貼文指出，今天在台南準備搭公車回家時，碰到一位讓她感受不是很好的司機，在她要準備上車時，司機就說「你這個輪椅沒辦法扣上固定卡榫」；但她先前搭同一號公車都可以，其他司機也會幫她扣上；之後，司機更多次說「你是不是不會開這個車啊？」講話的口氣讓她覺得受到指責及不舒服。

隨後在準備下車時，因為公車的斜坡較陡，通常倒車時司機都會幫忙在後方稍微撐著，如此比較不會有危險性；但是這位司機卻沒有主動上前幫忙的意思，直到她差點翻車，司機才上前幫忙，但在幫忙的過程，還一直指責她「你就是不會開輪椅才會這樣，你到底是開多久啊？」聽到她回答已經開了3年多了，司機還說「你開3年開成這樣？」

輪椅女孩雪莉PO文不久之後，黃偉哲即留言說，「非常抱歉，造成您的不便，我們會立即檢討改進。我會請交通局同仁跟您聯繫，瞭解具體的時間與班次，並就斜坡板的問題進行改善。」之後再發文，「再次向您致歉！除了檢討今天發生的事件，我剛才也要求交通局王局長，改善您所提到的斜坡板過陡的問題。謝謝您。」

台南市公共運輸處表示，經查該電動輪椅乘客是在奇美博物館站搭乘紅3路線公車，司機在服務乘客上車時，疑似言詞不當服務不佳，影響乘客搭乘權益與觀感，該處已調閱行車影像釐清過程中，如果司機確有疏失責任，將依法開罰9000元。

交通局局長王銘德也說，市長黃偉哲一向重視弱勢族群外出交通需求，除已指示交通局督責轄管各客運業者，應加強所屬教育訓練及辦理回訓課程外，並要求公共運輸處持續推動各項無障礙公共運輸服務，並加強要求人員服務品質。

王銘德還強調，大台南公車現有低地板及無障礙公車，均可載送合格輪椅輔具（含電動輪椅）使用者；同時，為確保輪椅使用者乘車安全及權益，每年也辦理多場無障礙服務與安全講座，要求客運公司駕駛必須輪流參加訓練，實際操作相關設備，每年度的公車評鑑作業中亦將低地板公車服務SOP、場站無障礙設施納入重點評鑑項目。