桃園市一名王姓女高中生，日前夜間騎著父親送她的一輛價值3萬元名貴腳踏車前往圖書館念書，雖然腳踏車有上鎖，未料不到30分鐘，王姓女高中生卻發現心愛的腳踏車不翼而飛，女高中生傷心大哭的跑去派出所報案，向員警表示「腳踏出是爸爸送的，很有紀念價值」，桃園分局立刻調閱監視器，鎖定53歲的陳姓慣竊，驚循線逮獲後，在虎頭山一處草叢內尋獲腳踏車，讓女學生感動不已。

陳姓慣竊偷車影像遭到錄下，警方逮捕後在虎頭山登山步道旁的草叢內找到女學生遭竊的名貴自行車，全案依法移請偵辦。(戴志揚翻攝)

警方表示，本(11)月初，桃園警察分局景福派出所接獲一位王姓女同學報案，他聲淚俱下表示停放在圖書館附近，而且有上鎖的自行車失竊，因為該輛車是父親送予她的，很有紀念價值，她感到非常傷心難過，立即報案希望員警可以幫忙她找回愛車。

員警立即調閱周邊監視畫面，鎖定陳姓男子涉嫌重大，但因陳男居無定所，員警針對其經常出沒地點進行清查，昨(7)日14時許，員警吳昱萱及林瑋凱於民權路發現其蹤跡，立即進行盤查，並出示相關資料，隨即在其帶領下在虎頭山登山步道旁的草叢內找到該輛自行車，全案依法移請偵辦。