桃園市一名王姓女高中生，日前夜間騎著父親送她的一輛價值3萬元名貴腳踏車前往圖書館念書，雖然腳踏車有上鎖，未料不到30分鐘，王姓女高中生卻發現心愛的腳踏車不翼而飛，女高中生傷心大哭的跑去派出所報案，向員警表示「腳踏出是爸爸送的，很有紀念價值」，桃園分局立刻調閱監視器，鎖定53歲的陳姓慣竊，驚循線逮獲後，在虎頭山一處草叢內尋獲腳踏車，讓女學生感動不已。
警方表示，本(11)月初，桃園警察分局景福派出所接獲一位王姓女同學報案，他聲淚俱下表示停放在圖書館附近，而且有上鎖的自行車失竊，因為該輛車是父親送予她的，很有紀念價值，她感到非常傷心難過，立即報案希望員警可以幫忙她找回愛車。
員警立即調閱周邊監視畫面，鎖定陳姓男子涉嫌重大，但因陳男居無定所，員警針對其經常出沒地點進行清查，昨(7)日14時許，員警吳昱萱及林瑋凱於民權路發現其蹤跡，立即進行盤查，並出示相關資料，隨即在其帶領下在虎頭山登山步道旁的草叢內找到該輛自行車，全案依法移請偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。