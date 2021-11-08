紅雀阿瑞納多（Nolan Arenado）確定摘下三壘金手套9連霸，他2013年4月登上大聯盟，每一年都是國聯三壘金手套。同時他生涯前8年效力科羅拉多洛磯，那裡因為氣候關係讓球飛得比較遠而被稱為「打者天堂」，他當過3次國聯全壘打王。前年洛磯與他簽下8年2.6億美元合約，今年2月把他交易到紅雀。

離開「打者天堂」之後，阿瑞納多仍繳出34轟、34支二壘打、105打點。今年美媒《Bleacher Report》還在他們的專題「被低估了」找上阿瑞納多，因為阿瑞納多在官方授權遊戲MLB The Show的守備數值似乎有點低，他的接球能力99、反應力99、傳球臂力85，傳球精準度卻只有75。

「我確實需要仰仗一壘手的幫忙，但我覺得我應該更高一點吧。」阿瑞納多在遊戲製作成員的面前表演，他從三壘把球傳向一壘人型看板旁的手套，結果他的球從看板的人頭和手套之間穿越，製作小組的成員也讚歎，這個精準度應該是90分，阿瑞納多確實被低估了。

阿瑞納多主要是依靠迅速的反應力來掌控局面，同樣情況下他可比別的三壘手更快接到球，擁有更充裕的傳球時間，加上他的臂力也不差，常常可以看到他從三壘跪地直傳一壘的鏡頭。至於在正式票選方面沒人會低估阿瑞納多，他已經是「白金手套」4連霸，今年若當選就是5連霸，也就是金手套之中再選出的金手套獎。