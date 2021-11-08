近期IC設計法說陸續登場，對於第四季由於是傳統旺季，加上晶圓產能緊張，普遍釋出保守訊息，惟威鋒電子(6756)於上周法說會中，釋出第四季會比第三季更好的好消息，加上近期元宇宙題材，晶片也有出貨自家宏達電(2498)VIVE系列，故今日股價在基本面、題材面助攻下，股價開高走高，午盤過後強勢登頂、站上492.5元，大股東威盛(2388)母憑子貴、亮燈漲停，持續處於關緊閉狀態的宏達電直奔漲停、站上77元，王雪紅概念股在盤面行情火熱。

威鋒可說是目前IC以法說會中，少數對於第四季續看成長的個股，因為第四季為傳統淡季，加上晶圓產能緊缺短期難以舒緩，IC設計業目前仍舊面臨巧婦難為無米之炊的窘境，多家大廠均指出，現有產能均無法滿足訂單。威鋒表示，客戶需求強勁，預估第四季營收將優於第三季，且在產能方面，2022年依然獲得晶圓廠的產能支持。

元宇宙題材大風不止，也使得宏達電儘管處在限制交易期間，股價依舊照漲不誤，包括臉書更名meta，後續將推出新款VR頭戴裝置，微軟新版mesh軟體也在測試中，預計明年推出，宏達電VIVE Flow沉浸式VR眼鏡，搶下市場先機，主打將成為進入元宇宙的鑰匙，該新品已經在台灣市場正式開賣，其中，威鋒就供應其中的高速傳輸晶片，預期未來由AR/VR延伸的元宇宙亦會帶動高速傳輸需求，威鋒在高速傳輸領域為產業領先者，長期規模也將持續放大。