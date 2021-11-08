?te 壞特獲得張震嶽賞識，為她打造新歌〈虧欠〉。（夢芝林工作室提供）

?te 壞特新歌〈虧欠〉帶有民謠曲風，而這也是她第一首以全中文詮釋的單曲。（夢芝林工作室提供）

金曲新人?te壞特「鍍金」後宣布再「有喜」！她年初與新公司好朋友工作室合作後好運連連，不僅奪下金曲獎，收歌時還意外收到張震嶽的demo，讓她雀躍直呼「中樂透頭獎啦！」原來張震嶽一直有在注意她，除了共同填詞譜曲新歌〈虧欠〉，張震嶽還大方免費出借自己錄音室讓她使用，她感動地說：「跟嶽哥合作根本就是天下掉下來的禮物！」

?te壞特視張震嶽為偶像，她表示：「超級喜歡〈愛我別走〉這首歌，好聽又洗腦！原本印象中的阿嶽哥是帥氣又有才華的歌手，錄音當天意外看到他帶著小孩來錄音室親子互動的畫面，覺得他是標準暖爸一枚，感覺更有魅力了！」而張震嶽則對?te壞特的歌聲讚譽有加，稱讚她吉他很有底子，歌聲「很秋(chill)」，聽完她的作品就像是「雨夜裡傻傻的站著等紅綠燈不撐傘」。

〈虧欠〉講述歷經情感波折後分手時面對逝去戀情放下後釋懷豁達心境，原本是張震嶽在聽完一位友人的失戀故事後隨手寫下的歌，沒想到?te壞特在聽完demo後竟淚流不止，當時她與交往兩年的老外男友分手，坦言〈虧欠〉中的每句歌詞完全打中自己，彷彿字字句句都像是在訴說自己的失戀難過後的心境，讓她聽完後直呼能收到這首歌根本是「命中注定」！

?te壞特更藉歌自我剖析：「我從之前感情學到的是『付出』，是我自己願意付出，不期待回饋。會有被『虧欠』的感覺，可能某種程度是因為我會期待對方的回饋，而當付出不如預期得到一樣的回報就會覺得委屈。」而藉由錄唱新歌療癒自己的同時，選在1111光棍節發行，也希望能療癒全天下因情傷而單身的人。