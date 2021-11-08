國泰慈善基金會攜手台中女中文教基金會，日前在台中全國大飯店，舉辦「Teacher once more—春風化雨 綠苑樹人」台中女中退休教師圓夢計劃，活動共邀請20位退休超過10年以上、平均年齡70歲的退休老師，與畢業超過20年的學生校友們，老中青三代共聚一堂，重溫當年的師生情誼。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，國泰長期致力協助學童及青年尋夢、逐夢，兩項計畫自創辦以來，迄今受惠人數逾2.1萬人次，獲各界極大迴響。

鍾茂季指出，國泰自2019年起著手開辦「國泰幸福農場」，協助社區銀髮族健康養老自給自足，而今年特別與台中女中文教基金會攜手針對退休教師族群，推出「銀髮逐夢計畫首部曲」，將夢想的力量擴散至老中青三代，全方位推動幸福圓夢計畫。

台中女中校長洪幼齡感謝國泰慈善基金會贊助，感謝該校文教基金會支持，同時「中女好卉講」的年輕校友們延續百週年校慶活動，關照的層面不是只有在校的同學們，也關照到退休的老師。

台中女中文教基金會董事長羅素珠表示，感謝國泰慈善基金會贊助，羅素珠也是台中女中畢業學生，這次有這個機會再次聆聽老師上台講話，不僅能重溫綠苑情誼，更能藉此機會分享到老師當年沒說出的人生精彩。

中女好卉講公益平台共同創辦人吳佳晉表示，去年中旬疫情爆發，國泰透過「中女好卉講」牽線，率先捐贈一名清寒獎學金，給台中女中學生，開啟「善」的循環，今年國泰啟動銀髮逐夢計畫，首部曲就與台中女中退休教師，再續前緣，國泰「給人幸福就是幸福、助人圓夢就是快樂」的理念，所有在場師生感動滿滿，體驗格外深刻。

台中女中退休國文老師劉文雅表示，她看到女中校友的傑出成就，不但發起中女好卉講，關心偏鄉學童，造福下一代，更關心退休的老師，讓老師們重回教學時的青春熱情，「原來學生的成就和感恩回饋是教書生涯最美麗的風景，我要跟親愛的同學們說，老師好愛妳們喔！」

國泰慈善基金會銀髮逐夢計畫第一彈「Teacher once more」，活動一開場就是大驚喜！當年在校有「亞蘭德倫」美譽、上課永遠不敢正眼看女學生的英文老師林田村，他長年習舞有得，以堂堂82歲之姿，開場舞大秀倫巴、探戈，並與學生林悅任搭檔跳探戈，師生共舞，現場掌聲、驚叫聲不絕，瞬間炒熱現場氣氛。

現場這群平均年齡70歲左右的退休老師們，個個精神奕奕，其中最高齡94歲何穎老師，在擁有102年歷史的台中女中，擔任教務主任，經歷過五任校長，迄今無人打破他的紀錄。他不但是台中女中「活字典」，更是現場所有退休老師的「大前輩」、「老長官」，只見現場不少學生們紛紛喊他一聲「師祖」，還不停拷問何穎主任如何保持鶴髮童顏養生秘訣，逗得何穎主任呵呵笑不停。

對於這次別開生面的活動，即將滿85歲、擔任化學、理化老師孔祥真說：「知道自己不是被遺忘的老人，覺得幸福滿滿」，現場其他老師也說，看到台中女中學生在各行各業表現卓越、青出於藍，又懂得感恩和回饋社會，就是身為老師最大的幸福。

「中女好卉講」於2020年成立，疫情嚴峻之下，2020年5月以來迄今完成場次超過90場、邀約學校超過50所、師生聽眾超過3000人。目前平台講師成員上百人，橫跨台中女中40屆-90屆台中女中畢業生。由於108課綱上路，孩子們需要對職涯有更多的想像，歡迎學校多多邀約。中女好卉講網址：https：／／www.tcgstalks.com／index.php