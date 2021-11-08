國道1高科段北向3輛大車追撞 3駕駛送醫全車道封閉中 13:392021/11/08 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1高科段北向3輛大車追撞，3駕駛送醫全車道封閉中。(翻攝自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上343.9公里處高科路段，今(8日)中午發生一起小貨車、大貨車及拖板車3車連環追撞意外，其中小貨車整輛車撞上護欄翻覆，現場三車撞壞的碎片佈滿車道，當場造成三車駕駛3人受到輕傷，經送醫後均無大礙，目前肇事原依由國道警察調查中，現場路段暫時全線暫時封閉中。 恐怖影像！失控貨車下山高速衝逆向 疑趕仰德大道「門禁」 又是跑山獸找到！國慶獨攀能高安東軍 宜蘭男遺體瀑布下尋獲 #駕駛 #送醫 #小貨車 #現場 #三車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇花公路砂石車撞山壁波及對向車 駕駛受困獲救雙向管制 13:412021/11/08 社會 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 07:542021/11/08 社會 手機、HPC、電動車 3大應用點火 載板供不應求 04:102021/11/08 產業．科技 國1彰化驚見車頭懸掛橋邊！大貨車撞護欄南下回堵2公里 07:332021/11/08 社會 驚險救援畫面曝！飼料車自撞護欄「車頭懸掛高架橋」駕駛困半空中 09:252021/11/08 社會 疫情趨緩加振興券刺激 餐飲旅宿業回溫釋出逾千職缺 11:372021/11/08 生活 網紅坐輪椅搭公車反遭司機嘲諷 黃偉哲二度留言道歉 13:562021/11/08 生活 解封後遺症！高雄酒駕增多 連環撞、自撞翻車還撞死人 11:432021/11/08 社會 冷氣團報到！王品14款鍋物搶進7大通路搶「冒煙商機」 12:022021/11/08 財經 電動車大軍來襲 04:102021/11/08 時尚消費 夜間沉默守護神 企業贈中市第四分局「交通事故處理警示燈」 13:032021/11/08 寶島 銀行高階經理打AZ慘變植物人 家屬怒控：被當垃圾踢 08:392021/11/08 生活 就差50米！台中男心臟不適開車急診 醫院前撞15機車不治 12:022021/11/08 社會 社會熱門新聞 又是跑山獸找到！國慶獨攀能高安東軍 宜蘭男遺體瀑布下尋獲 - 社會 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 銀樓老闆偷吃嫩小三產子 老闆娘怒搬光珠寶轉移北市千萬房產還告贏 - 社會 女兒兌6張發票發現都買保險套 揪出老爸偷吃女同事內情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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