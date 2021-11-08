國道1號北上343.9公里處高科路段，今(8日)中午發生一起小貨車、大貨車及拖板車3車連環追撞意外，其中小貨車整輛車撞上護欄翻覆，現場三車撞壞的碎片佈滿車道，當場造成三車駕駛3人受到輕傷，經送醫後均無大礙，目前肇事原依由國道警察調查中，現場路段暫時全線暫時封閉中。