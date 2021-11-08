經歷25年研究，國衛院領先全球找到引起全身性紅斑狼瘡的致病基因，有助檢測試劑及藥物開發，加速病患診斷，達到及早發現、及早治療之效。目前國衛院已開發出對應的檢測套組，並找到潛力治療新藥，最快2年內能進臨床試驗，嘉惠國內的全身性紅斑狼瘡患者。

國內約有2萬多名全身性紅斑狼瘡（SLE）患者，多數患者為女性，且家族中也常發現不只一位患有SLE，據醫界推估，平均每10個家庭會發現第2名SLE患者，但因診斷過程冗長，以現有的檢測方式，每一名患者平均需要花2年時間才會被確診，錯過治療黃金時機。

國衛院免疫醫學中心特聘研究員譚澤華，1996年在美國發現名為GLK的蛋白激酶基因，只要該基因產生變異，就容易引發SLE，這項發現在當時學界已具有開創性，但當時仍缺乏實證依據，於是譚澤華在2007年返台後仍持續進行研究。

譚澤華返台後，2009年起率團隊接續研究，進一步發現SLE患者的T淋巴細胞，會誘發IL-17A細胞激素大量產生，導致GLK過量，是許多自體免疫疾病的元兇，但具體成因多年來仍然懸而未解。

為釐清GLK與IL-17A細胞激素之間的關係，國衛院與台中榮總、高雄醫學大學合作，共同收案431名檢體，發現將近4成的SLE病患帶有GLK的基因變異，若能定期追蹤帶有GLK基因變異的女性家族成員，可望提早診斷出SLE，及早治療。

國衛院免疫醫學中心助研究員莊懷佳表示，這項發現讓國衛院開發出GLK基因變異的Q-PCR檢測套組，相較以往的深度次世代基因定序每次要價1萬元，Q-PCR檢測套組每次只需花費數千元，目前正在申請專利，最快2年內進入人體試驗。

譚澤華說，國衛院日前也發現治療黃斑部病變的老藥Verteporfin，可用於治療SLE，經動物實驗證實有效，可望發展為低價標靶藥物，但仍有待進一步推展人體臨床試驗。