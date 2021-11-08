澳洲南部海域拍到一頭全身都是傷疤的大白鯊。

一名攝影師今年初在澳洲附近海裡拍到一隻全身都是傷疤的大白鯊，這隻公大白鯊身上佈滿長長的疤痕及咬痕，顯然曾經度過一段相當辛苦的日子，牠也被媒體譽為「最憔悴」、「最堅強」的大白鯊。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《鏡報》（The Mirror）報導，水下攝影師斯普瑞克曼（Dean Spraakman）今年1月在南澳尼普頓島（Neptune Islands）附近海域捕捉到一隻全身疤痕累累的公大白鯊，他說一開始在水下時只是注意到大白鯊身上有疤痕，直到回到陸地上檢視影片後，才發現那些疤痕非常長。

根據他公開的影片，這頭大白鯊身長約11英尺（約3.3公尺），臉部、側身、胸鰭、背鰭、臀鰭等都有長長的疤痕及咬痕，看了令人相當心疼，被《太陽報》、《鏡報》等譽為「最憔悴」、「最堅強」的大白鯊。

World's 'toughest' great white shark seen covered in scars and bite markshttps://t.co/Tp4zaOG8nP pic.twitter.com/6rVmgDHJ2s — The Mirror (@DailyMirror) November 7 2021

斯普瑞克曼說他與團隊無法確定造成這些疤痕的原因，因為他們以前從沒見過傷勢這麼嚴重的鯊魚。

他們起初猜測這些疤痕可能是船隻的螺旋槳、或是附近捕撈鮪魚的魚網造成，不過隨後推翻了自己的猜測，「沒人看過鯊魚是這個樣子的。」

斯普瑞克曼說他們曾看過鯊魚追捕獵物刺魟，因此又推測可能是大白鯊在獵捕刺魟時誤入較鋒利的淺礁區，之後就被困在裡頭，因而受傷。

他說沒人真的知道這頭公大白鯊經歷了什麼，唯一能確定的是，「這個可憐的傢伙曾經經歷一段辛苦的時候。」

斯普瑞克曼也回憶和這尾大白鯊相遇的經過，形容大白鯊看到他們時非常友善、冷靜、充滿好奇心，沒有因為過去的經歷就怕人或充滿攻擊性，而且靠得很近，他說大白鯊就距離他們一隻手臂這麼近，「有時候當你遇到像這樣的好鯊魚，他們只是想要靠近、看看你，只是想要好好看看你是誰。」

關於這尾鯊魚身上的疤痕，佛羅里達國際大學（Florida International University FIU）助理教授帕帕斯塔馬蒂奧（Yannis Papastamatiou）認為，部份傷痕可能是在和其他鯊魚打鬥時留下。

他說母鯊魚經常在交配時留下嚴重的傷痕，公鯊魚則會在展現強勢地位時張口，例如體型較大的鯊魚會透過咬小鯊魚來警告對方，這種咬通常不會致死。

另外，公鯊魚臉上的傷疤可能是海豹等獵物造成。