澳洲南部海域拍到一頭全身都是傷疤的大白鯊。

一名攝影師今年初在澳洲附近海裡拍到一隻全身都是傷疤的大白鯊，這隻公大白鯊身上佈滿長長的疤痕及咬痕，顯然曾經度過一段相當辛苦的日子，牠也被媒體譽為「最憔悴」、「最堅強」的大白鯊。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《鏡報》（The Mirror）報導，水下攝影師斯普瑞克曼（Dean Spraakman）今年1月在南澳尼普頓島（Neptune Islands）附近海域捕捉到一隻全身疤痕累累的公大白鯊，他說一開始在水下時只是注意到大白鯊身上有疤痕，直到回到陸地上檢視影片後，才發現那些疤痕非常長。

根據他公開的影片，這頭大白鯊身長約11英尺（約3.3公尺），臉部、側身、胸鰭、背鰭、臀鰭等都有長長的疤痕及咬痕，看了令人相當心疼，被《太陽報》、《鏡報》等譽為「最憔悴」、「最堅強」的大白鯊。

斯普瑞克曼說他與團隊無法確定造成這些疤痕的原因，因為他們以前從沒見過傷勢這麼嚴重的鯊魚。

他們起初猜測這些疤痕可能是船隻的螺旋槳、或是附近捕撈鮪魚的魚網造成，不過隨後推翻了自己的猜測，「沒人看過鯊魚是這個樣子的。」

斯普瑞克曼說他們曾看過鯊魚追捕獵物刺魟，因此又推測可能是大白鯊在獵捕刺魟時誤入較鋒利的淺礁區，之後就被困在裡頭，因而受傷。

他說沒人真的知道這頭公大白鯊經歷了什麼，唯一能確定的是，「這個可憐的傢伙曾經經歷一段辛苦的時候。」

斯普瑞克曼也回憶和這尾大白鯊相遇的經過，形容大白鯊看到他們時非常友善、冷靜、充滿好奇心，沒有因為過去的經歷就怕人或充滿攻擊性，而且靠得很近，他說大白鯊就距離他們一隻手臂這麼近，「有時候當你遇到像這樣的好鯊魚，他們只是想要靠近、看看你，只是想要好好看看你是誰。」

關於這尾鯊魚身上的疤痕，佛羅里達國際大學（Florida International University FIU）助理教授帕帕斯塔馬蒂奧（Yannis Papastamatiou）認為，部份傷痕可能是在和其他鯊魚打鬥時留下。

他說母鯊魚經常在交配時留下嚴重的傷痕，公鯊魚則會在展現強勢地位時張口，例如體型較大的鯊魚會透過咬小鯊魚來警告對方，這種咬通常不會致死。

另外，公鯊魚臉上的傷疤可能是海豹等獵物造成。

文章來源：SHARK THAT REFUSES TO DIE ‘World’s most battered’ great white shark seen covered in scars and bite marks in incredible video
文章來源：World's 'toughest' great white shark seen covered in scars and bite marks

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