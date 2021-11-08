一年一度壓軸盛事「雙11購物節」即將登場，在各大電信業者摩拳擦掌，針對網路門市紛紛祭出優惠，包括傳輸量、資費以及回饋點數或購物金等，期望藉由這一年一度的電信盛事，衝出一波5G申辦熱潮。

中華電(2412)在網路門市祭出雙11「虛寶點數瘋狂送」活動，即日起至11月15日限定登場，申請指定方案就有機會獲得PUBG全新原創力作《絕地求生：未來之役》限量虛寶、精采5G四季饗宴方案總額最高萬點Hami Point、儲值預付卡11元就可獲得加倍流量等超殺方案，Hami Point雙11狂Buy購物季也同步展開。

台灣大(3045)網路門市推出兩項雙11限時優惠方案，11月11日前申辦5G「好速成(又又)」1599元指定專案，除了享5G行動上網吃到飽，以及1Gbps+WiFi6家用寬頻飆網體驗，更可以一次將2台Google Nest Mini智慧音箱與2000元momo幣帶回家，好禮總價值超過5000元。另外，針對新申辦或攜碼499元以上4G吃到飽單門號案、綁約24或30個月的用戶，加碼再送1111元momo幣。

遠傳(4904)推出限時一周快閃優惠，明日起至11月14日，凡於全台遠傳門市或網路門市申辦5G 999以上資費方案，搭配指定機款，即享雙11加碼送1000元購物金，可至遠傳friDay購物雙11專區任選網購夯品，均可以0元就可免費帶回家。

亞太電(3682)宣布，數位門市祭出年度最強4G/5G行動上網限時限量驚喜方案，限量6666門，數據和語音通通大方送。雙11檔期申辦指定4G限定資費大升級，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音最高贈送211分鐘；「5G極速飆網」全新方案首賣，最高可拿6500元全聯禮券，今(8)日至14日搶先申辦，限時加碼再贈有史以來優惠最狂的111GB上網流量包；11月30日前於數位門市線上申辦4G/5G指定方案，還有機會帶走最新iPhone 13。

台灣之星則是預告，將為電信市場及全台消費者帶來經典資費最終回，會在今日晚間19：00，在台灣之星Facebook官方粉絲團透過直播正式揭曉今年雙11限定資費方案及各式超殺優惠。