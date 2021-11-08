美國聯準會(Fed)日前宣布縮減購債，不過對升息態度偏鴿，使市場資金持續挹注亞股，近一周吸金力道居新興市場之冠。投信法人預估，隨貨幣政策落第後不確定性降低，市場回歸基本面，亞股市場各擁題材利多，後市仍不看淡，建議可聚焦成長性佳主題布局。

觀察亞洲區域股票型基金績效，今年來報酬率前3名為復華亞太神龍科技基金、統一新亞洲科技能源基金、凱基台商天下基金。

先前市場憂心美國啟動QE退場，將使資金回流美國影響亞股等新興市場表現，不過，根據EPFR統計顯示(截至2021年11月3日)，整體新興市場股票型基金最近一周轉為淨流入20.71億美元，其中亞太不含日本股票型基金買盤就占了20.44億美元，且為連三周淨流入。也因為有資金力挺，理柏資訊統計，今年來亞洲區域股票型基金績效多有兩位數表現不俗，其中又以聚焦科技或內需題材之基金表現最為突出。

復華亞太成長基金經理人陳意婷表示，亞洲經濟隨疫情受控、需求回溫，擴張態勢可望持續，由於通膨壓力相對較低，就評價面而言仍具投資價值，看好新能源車(電動車)、半導體、太陽能及工業等類股表現；區域布局除了看好上述台灣供應鏈之外，亦看多相關中、日、韓等具競爭優勢企業；此外，以內需為主且貨幣政策上仍有寬鬆空間的印度市場亦具投資潛力。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽指出，替代能源及電動車產業蓬勃發展，亞太市場位處關鍵供應鏈重心，不過目前新能源車滲透率仍低，隨各市場全力衝刺，預估未來5年銷售量年增率將有兩位數，後市成長性可期，加上主要鋰電池供應商皆在亞洲，相關供應鏈將可持續受惠。