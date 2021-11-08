美股再創新高，激勵台股今(8日)開高走高，在台積電、聯電、聯發科、日月光等半導體股走揚，鋼鐵、航運股獲資金挹注下，終場以17415.3點作收，收在今日最高，上漲118.4點，漲幅0.68%，來到近2個月來的高點，成交值3736億元。

台股以17323.39點、上漲26.49點開出後，指數一度翻黑跌落17300點之下，隨即震盪走高，午盤過後指數持續攀高，終場收在最高點，站上17400點關卡。

權值股王台積電以平盤600元開出後，股價在上下2元之間搖擺，終場收在602元，上漲2元；聯電開高走高，最後收在62.5元，漲幅3.48%；聯發科漲逾4%，股價一度來到983元，大漲43元，日前宣布買回庫藏股的日月光則有半根漲停的漲幅，股價重回百元之上，來到106元，獲外資買超把注的友達、群創也開低走高，元宇宙概念股的宏達電更再度亮燈漲停，來到77元。

傳產族群也吸引近3成的資金買盤，鋼鐵、航運族群表現亮眼，受惠於美國基建法案過關，鋼鐵今強勢反彈，大成鋼、威致、彰源、運錩都亮燈漲停，中鋼、東和鋼鐵、高興昌、春源、春雨、中鴻、官田鋼等也都有3%以上的漲幅。

航運族群也吸引了近3成的資金，華航、長榮航一早即吸引買盤，股價越飛越高，漲幅逾8%，華航站上20元，貨櫃三雄也不遑多讓，陽明亮燈漲停，來到118元，長榮財報創高，漲幅逾8%，開低走高的萬海盤中也來到193元。