新竹市稻米產銷班所生產的新竹好物稻米「好香米」，2期稻作新米預計於12月中旬上市。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府與新竹市農會共同輔導、產銷班所生產的新竹好物稻米「好香米」，一直以來是新竹市最具特色的農特產品之一，每次上市都是限量發售熱銷的小農產品，而今年2期稻作好香米新米預計於12月中旬上市，相信將再造成搶購旋風。

市府產發處長張力可表示，新竹市今年1期稻作生產的好香米原預計9月上市，但因去年降雨量創52年新低，導致新竹市今年1期稻作全面停灌，受到乾旱缺水影響，稻田休耕，想要吃當令生產好香米的民眾，為之向隅。

不過，今年6月起雨水充沛，稻田復耕，預計將於12月中旬上市，吃起來口感獨特有芋頭香氣的好香米又將重回市場。

張力可說，基於生產安全、無毒稻米理念及共同為提高新竹市稻米品質，市府與農會特別於2016年4月輔導成立新竹市稻米產銷班，所生產的「好香米」品種為益全香米，學名台農71號，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，米飯Q彈有芋頭濃濃香味，即便冷飯也很好吃。

不過，好香米耕作面積只有2公頃，2期稻作產量約計僅6000至8000公斤，是限量發售的好米，想品嘗好香米的朋友手腳可要快。

產發處指出，年初因乾旱缺水，稻田休耕，新竹市的好香米也停產，今年想吃當令生產好香米的民眾只有12月中旬上市的這批米，好香米出貨時均為3天內碾製的，並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，且賞味期限只有短短20天，市府也希望大家以新台幣全力支持在地小農產品。