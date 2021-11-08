不少外送員會在臉書分享工作遇到的奇葩經歷。一名男性外送員透露，接獲一張咖啡訂單，到達指定地點後，發現是一棟豪宅，他將餐點放置櫃台後，櫃台小姐問「要拍照嗎？」他便走進櫃台，站在對方旁邊比個YA手勢，下一秒竟被保全架出去，原來對方口中的拍照，是指要拍餐點，並非合照。

原PO日前於臉書社團《外送員奇聞怪事》表示，4日在外跑外送時，接獲一張咖啡的訂單，為避免咖啡運送過程中溢出，他維持時速40公里的速度，將餐點送達指定位置，期間訂餐人還傳訊息告知「餐點放在櫃台就好了，騎車小心」，當下令他心裡莫名暖心，直呼遇到好客人。

原PO抵達定點後，發現是一棟豪宅，他進入大廳將餐點交給櫃台小姐，這時對方溫柔的問「要拍照嗎？」他一聽心想「不愧是豪宅櫃台小姐，就是不一樣，有眼光」，他二話不說，直接走進櫃台，在櫃台小姐旁邊比了個YA手勢，豈知下一秒他就被保全架出去，原來對方口中的拍照，並非是要合照，而是要拍餐點存證。

原PO以為櫃台正妹口中的拍照是合照，下秒遭保全架出去。（圖／翻攝自外送員奇聞怪事）

這段經歷曝光，網友都笑翻，「還沒萌芽的愛情，馬上就被保全撕裂了」、「一定是你沒給小費」、「是叫你拍食物，不是叫你跟漂亮小姐姐合拍啦」、「顯示你的專業度不夠」。另外也有不少人歪樓，「這個櫃台很正」、「好正的櫃台」、「這櫃台我可以」。