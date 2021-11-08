北市林姓男子本月4日，接到秀泰影城客服電話，指稱「會員系統設定錯誤」，導致誤訂20張電影票，需要透過電話客服解除設定，不然就會一直被扣款，林一時不察，竟以網路銀行以及ATM操作，轉帳20多筆，共114萬多元進入詐騙集團的帳戶，直至林主動打去客服詢問，才知道影城資料庫被駭，已有多人受騙。

刑事局165反詐騙諮詢專線統計，秀泰影城遭詐騙集團假冒並誘騙民眾以ATM轉炸，自今年10月起，至11月7日，已經接獲90件民眾報案。秀泰影城資料庫遭駭客入侵外，導致民眾個資外洩，提醒民眾注意，詐團常用話術為「設定成高級會員」、「訂成團體票」、「設定為自動儲值」、「誤刷信用卡」、「資料與其他會員搞混」等，利用民眾急欲取消錯誤，依詐騙客服只是誘騙操作ATM，導致帳戶內金錢遭詐。

警方呼籲，此類手法為傳統的「解除分期付款」詐騙，已經請相關業者進行會員資料防護，並於官方網站提醒民眾，一但接到類似商家、網購平台、銀行客服來電，切勿相信，若遇到此類來電請直接顧店，或查明客服資訊後，自行撥打電話確認，或撥打165反詐騙專線，避免自己的財產進入詐團的口袋。