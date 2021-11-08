曾與補教名師高國華譜出驚世「補教人生」的陳子璇，這段9年情最終離婚收場，而身為「補教天后」的她，也早早將事業重心轉往大陸，恢復單身已經1年，陳子璇都在對岸打拚，但仍透過社群跟網友們互動，昨天(11/7)就分享了大陸的「夾菜文化」。

陳子璇與高國華離婚後，幾乎是為了工作定居在大陸，忙碌加上疫情的關係，她已2年沒返回台灣，不過陳子璇經常透過臉書po文，分享生活所見與所感，從工作到豔遇各方面都大方分享，繼上次談論薪資高低後，昨天她則分享了夾菜文化，透露2017年到對岸工作，每次聚會都會遇到同桌互相幫夾菜，坦言一開始其實不太習慣。

陳子璇透露，每次菜一上來，就開始有人幫左右的人夾菜，首先當然是夾給領導長官，而她當時非常不習慣，覺得太客套甚至有點奉承，後來才知道這是大陸的用餐禮節，「沒先夾菜給身旁的人，自己先吃菜了其實是失禮」。

她說自己原本的習慣，是把不喜歡吃的菜夾給老公，「如果他夠愛妳，再難吃他都會吃掉」，後來體驗了大陸的夾菜文化，覺得其實滿暖心的，「如果你有社交恐懼症，面對應酬社交場合有人熱情地先夾菜給你，我相信你會有受到尊重的感覺」，本來初識的尷尬也能藉此打破，所以推薦大家下次試試，用公筷先夾好吃的食物給身旁的人，「可能一天都會很開心哦」，有網友嘴甜說「美女夾的菜一定好好吃」，讓陳子璇聽了心花開，樂回：「嘴甜也有好處」。