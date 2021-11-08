疫情改變生活型態，促成宅經濟如網購、餐飲外送及影音遊戲蓬勃發展。為迎接網購年度盛事雙11，凱基銀行聯手九大網購平台提供全年最大優惠給消費者，包括於各大網購通路推出「天天凱基卡友日」，週一至週日每天都有單筆滿1111元送111元優惠回饋；另特別再加碼， 凱基卡友於蝦皮商城滿額現折350元，加上滿額回饋刷卡金，回饋高達32％！與東森購物網、PChome 24h購物也分別推出最高25％及20％的回饋。凱基卡友還可享最高24期分期0利率優惠，讓卡友賺回饋再享消費零負擔！

凱基銀行攜手蝦皮購物提供雙重回饋，蝦皮商城單筆滿3111元輸入折扣碼現折350元，折價後刷卡金額滿3000元，再加送750元刷卡金。以消費3350元為例，雙重回饋下最高賺1100元，等同回饋高達32％！另外，也於momo購物網、淘寶網、Yahoo購物中心、生活市集、遠傳friDay購物及樂天市場等各大網購平台，提供凱基卡友消費10%高額回饋。凱基銀行進一步提醒，網購優惠活動需登錄且限量，及部分活動需分期，建議卡友們刷卡前可先瞭解活動辦法，才不會錯失雙11網購的高額刷卡金回饋。

除網購享有超殺回饋外，凱基銀行貼心提供宅在家追劇、遊戲、美食外送平台刷卡優惠！凱基卡友無論用NETFLIX、CATCHPLAY、friDay影音追劇，Spotify、Apple Music聽音樂，Switch、Xbox、PS5打遊戲，單月消費累積滿1000元則享最高10％回饋，每月上限300元！肚子餓了也不擔心，凱基銀提供兩大美食外送平台Uber Eats、foodpanda，單筆消費不限金額就享2.5%現金回饋，每月上限100元，讓卡友宅在家也能玩好玩滿、吃好吃滿！