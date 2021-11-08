總統蔡英文出席台中大肚山產業跨域創新高峰論壇開幕式，她希望透過策略合作，整合資通訊產業、精密機械產業，以及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展新南向市場。

蔡英文認為，在台灣下一個世代發展，中台灣將扮演吃重的角色，大肚山腳下，就是台灣機械的黃金廊帶。這5年來，政府一直努力要把台中打造成為「全球智慧機械之都」，包括「智慧機械推動辦公室」、「智慧製造試營運場域」及「全球智慧機械發展中心」，都陸續在台中成立，表現也非常亮眼。

她表示，過去幾年，因為有智慧機械的助攻，機械業成為了台灣第三個兆元產業，「智慧機械」也是「五加二產業」中，成長最快速的產業；去年，台灣能夠從口罩的進口國，轉型成為生產國，產量還排上全球第二名，台中強大的精密機械產業，更是重要的關鍵，這就是中台灣的潛力跟活力。

大肚山論壇也有「數位新南向」的構想，工廠的資訊化管理及雲端設備，都是台灣科技業的強項。透過雲端供應鏈整合管理，再加上人工智慧大數據分析，就可以在最短時間內為不同的廠商，量身打造更彈性、更智慧的客製化產線。

蔡英文期盼，透過策略合作，大家可以整合資通訊產業、精密機械產業，以及智慧製造技術驗證場域，一起組成了國家隊，共同拓展新南向市場。