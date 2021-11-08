總統蔡英文今日出席台中大肚山產業跨域創新高峰論壇，她表示，第三接收站建置後，可以降低中南部空污問題，讓台灣用「先低碳、再零碳」的路徑，逐步邁向淨零排放的目標。蔡英文強調，12月公投結果，將影響台灣國際經貿佈局，希望台灣產品有更好進入國際市場的機會。

蔡英文指出，面對疫後情勢、全球供應鏈重組，我們要把握機會，讓台灣製造成為全球產業的關鍵力量。要讓產業穩健發展，建立穩定、有彈性的供電系統，就是最重要的前提。此外，現在國際廠商都開始要求，未來產品製造要全程使用綠電，所以發展綠能、落實能源轉型，也是台灣的首要之務。

她強調，這些都跟即將到來的公投議題非常相關，台灣的下一步要怎麼走，12月18號的公投結果，將會有非常深遠的影響。其中核四的議題，台灣位處地震帶上，核能廠的風險相對其他國家高，同時核四從1990年代就開始建造，到現在已經有設計過時、設備停產的問題，再加上核廢料難以處理，會為全民帶來安全和健康上的風險，非常令人擔心。因此，「重啟核四」不應該是我們的政策選項。

另外，政府全力推動能源轉型，其中很重要的，就是要用燃氣來取代燃煤發電、減少空污。蔡英文指出，在通霄的3部燃氣機組，在2018到2020年陸續上線、開始運轉，是台中電廠用煤量能從歷史最高點2014年的1839萬噸，降到去年的1229萬噸，大大減少了610萬噸，主要的原因之一。

對於三接興建的議題，蔡英文重申，如果能夠把第三接收站建置完成，讓天然氣來取代燃煤，初期將能增加 137億度的供電，相當於500萬噸燃煤發電。三接興建可以減緩南電、中電北送的問題，也可以降低中南部的空污，讓台灣用「先低碳、再零碳」的路徑，逐步邁向淨零排放的目標。

蔡英文認為，公投的結果不只關係到台灣的能源轉型，也更會影響台灣的國際經貿布局。中部地區很多廠商的市場在世界每一個角落，政府希望台灣的產品可以有更好進入市場的機會，因此加入國際自由貿易協定，確實是一個非常重要的任務。此外，這次公投的議題也關切到台灣未來民主的發展。因此，為了讓國家的整體利益達到最大化，希望大家可以在公投做出正確的選擇。