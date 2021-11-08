勞動部長許銘春8日南下台中與民進黨立委莊競程，到大坑十方啟能中心參訪，實地瞭解身障弱勢學員就業情形。許指出，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」19年來協助逾15萬人就業，「給他釣竿，不如給他釣魚的權利」，鼓勵促進身心障礙者回歸穩定的社區生活，進一步發揮所長。

十方啟能中心主任游月菊說，十方啟能中心邁入第34年，長期服務身心障礙者，從0到6歲早期療育及18歲以上成人日托為主；秉持「不要可憐我，請教育我的觀念」，目前成立包括，二手商店、餐點工作坊（烘焙、水餃、便當）、歡喜手作等，培養身心障礙學員工作能力，籌募經費，給早療服務。

民進黨立委莊競程表示，對於十方基金會執行計畫的成果，表示認同。多元就業開發方案讓民間團體、身心障礙朋友、失業勞工朋友，3方互助共好，未來將協助更多就業弱勢者有工作，促進在地就業，並鼓勵民間團體積極提案，創造工作機會。

勞動部長許銘春說，十方社會福利慈善事業基金會，長期陪伴身心障礙者，透過多元就業開發方案，扶持身心障礙學員生活及就業，彰顯計畫意義，並感謝立委莊競程對於勞動部的關心與支持。

許銘春指出，近來行政院推動振興經濟相關措施，勞動部配合針對多元培力的執行單位、創業貸款的店家和庇護工場推出獎勵計畫，幫助單位行銷其優良產品，鼓勵民眾持振興5倍券到單位消費，勞動部加碼50％優惠，振興活絡消費巿場，創造失業者就業機會。