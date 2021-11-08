市占排名全球第四的晶圓代工大廠格芯，近日在美掛牌上市，上周五（5日）收盤價為63.33美元，對此，財信傳媒董事長謝金河點出，相較於格芯的340億美元市值，市占率比格芯更高的聯電只有270億美元，可說是「委屈了」，此外，謝金河更爆料，大摩刻意發報告壓低聯電評價，又聯手外資機構放空聯電百萬張，金管會應該要了解這種炒作行徑，引起PTT網友們熱議，有人直嗆，「可以看多做多，不准別人看空做空，笑死人。」

謝金河在個人臉書上表示，格芯上市後的好表現，可望掀起台灣晶圓代工股的比價效應，「格芯（GFS）先天不良後天失調，營運持續虧損，去年全年虧損11.5億美元，今年上半年虧損3.01億美元，而台灣晶圓代工四大咖，包括台積電、聯電、世界先進及力積電，比起GFS的虧損，台灣四大晶圓代工股表現都很出色。」

若從晶圓代工市占率來看，台積電占55%、三星17%、聯電7%、格芯4%、中芯4%、世界先進及力積電大約1%，謝金河認為，聯電市占領先格芯但市值卻比格芯少70億美元，對聯電來說實在太委屈了。

此外，謝金河點出，最近大摩年輕分析師在聯電興風作浪，不斷以報告壓低聯電評價，又夥同外資機構借券放空聯電一度逾百萬張，這種炒作行徑，金管會應該了解一下，隨後他也在留言處補充說明，「外資借券放空鎖定友達、群創及聯電，都是先出報告，把前景看淡，再加碼放空，是穿上西裝的禿鷹。」

謝金河爆料聯電遭外資惡意放空百萬張，引起PTT網友們熱烈討論，不少人卻認為，自由市場能做多就能做空，一切都是市場機制，「是要金管會了解三小，不准機構放空喔，笑死」、「現在才喊，都吃飽飽了」、「航運表示：QQQ」、「笑死人，股價只能漲不能跌，要不去查大立光6000>>>2000」、「照這個邏輯，越爛越噴要不要也查一下」、「報告看好買進可以，看壞放空不行XD」

此外，有網友認為，放空可以，但不認同外資亂出報告，「支持了解一下沒錯啊XD難道外資怕了嗎，敢做覺得沒做錯就不用怕」、「東洋高端都能查了，其他股當然也該查，亂訂目標價真的該查，當然不一定有辦法證明違法，但至少遏止歪風」、「外資亂喊說一套做一套本來就該管」、「出報告可以，不要對股票上下其手。」

聯電9月初受惠於晶圓代工漲價題材，衝上72元新高價，但股價未能繼續上攻，反而在10月份下殺將近2成，一度跌破60元大關，今（8日）收在62.5元，上漲2.10元（或3.48%）。