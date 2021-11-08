國民黨主席朱立倫今天在金門再向蔡英文總統隔海喊話，建議她不要一直躲在讀稿機的後面，趕快勇敢站出來就4大公投議題，讓他們各以國民黨、民進黨主席的身分進行公開辯論，「讓真理愈辨愈明!」

朱立倫今天跨海主持縣黨部主委吳興邦佈達典禮時指出，4大公投都是攸關民生的重大議題，希望蔡英文不要一直躲在讀稿機的後面，要勇敢的站出來，讓他們各以國民黨、民進黨主席的身分來進行公開辯論。

另中選會將辦理5場電視說明會，國民黨原規畫推出黃金陣容，由朱立倫親自領軍參加，後來因民進黨只派發言人周江杰等人應戰，讓國民黨有「上駟對下駟」的感想，因此改由黨內青年應戰，此舉又遭周江杰酸「臨陣脫逃」，同時也批朱對蔡下「戰帖」是為了轉移目前黨內整合困難的焦點。

朱立倫對此也回應指出，民進黨自己為不讓蔡英文出來接受公開辯論，才用這種說法來轉移焦點，他個人一直強調，做為一個負責任的政黨，民進黨應該針對議題，採取「開誠布公」方式接受公開辯論，才是正確作法。