Fran法蘭去年以《親愛的房客》獲第57屆金馬獎最佳電影原創音樂，近日即將推出全新個人EP《另一個法蘭 Another Soul》，其中收錄《梅豔芳》電影宣傳曲〈親密愛人〉，在內的4首90年代經典歌曲，要讓每一雙耳朵聽見她無可挑剔的聲音，此外，Fran法蘭的首場「另一個法蘭Another Soul」新專輯演唱會，也將於12月4日在台北Legacy登場。

聊起專輯名稱《另一個法蘭 Another Soul》，Fran法蘭說：「因為我心中有另一個法蘭，彌補原來法蘭的鏡像，像是金馬獎那一天，我真的沒有想到自己會得獎，所以伍佰老師揭曉獎項的時候，我在台下愣了好幾秒，腦袋一片空白，在走樓梯上台時一直在想要講什麼，結果在台上另一個法蘭就跑出來救我了，後來看影片，我看起來很鎮定，也說得還不錯。」

首波主打〈親密愛人〉翻唱自梅豔芳1991年的經典作品，Fran法蘭表示這首歌有她與媽媽的甜蜜回憶，愛唱歌的媽媽總會請Fran法蘭以鋼琴為她伴奏〈親密愛人〉，所以Fran法蘭其實在聽過梅艷芳演唱的原版之前，就已經會彈這首歌了。〈親密愛人〉這首歌一直活在她的腦中，不論何時何地聽到這首歌的旋律，整個人彷彿頓時被拉回童年時空，那時候心愛的人事物都安穩美好地在身邊。

如今Fran法蘭想傳遞這樣的幸福感，於是〈親密愛人〉一開頭，以淡淡的爵士氣味揭開序幕，襯以老電影感的弦樂、迷幻的電吉他聲響，以及她呢喃式的哼唱，呈現出這一次的復古新摩登，MV將於9日晚上9點在相信音樂官方Youtube首播。