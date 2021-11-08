晶圓代工廠力積電(6770)看好這波半導體景氣榮景可望持續2至3年，預期公司未來2年營運穩定。此外，力積電董事長黃崇仁今天表示，在第四代氧化物半導體材料取得突破，力積電也是元宇宙概念股。

力積電今天舉行上市前說明會，總經理謝再居表示，這波半導體景氣榮景可望持續2至3年，目前已與記憶體及邏輯客戶簽訂2至3年供貨合約，預期未來2年營運穩定。

謝再居指出，客戶需求強勁，紛紛與力積電簽訂長期供貨合約，其中，邏輯客戶簽訂3年合約，到2024年。記憶體客戶與力積電簽訂2年合約，到2023年，都將確定量及價格。

力積電目前8吋晶圓廠有2座，月產能共約11萬片，12吋晶圓廠有3座，月產也約11萬片。銅鑼新廠預計2023年下半年開始貢獻部分產能，2024年將挹注月產能3.5萬至4萬片，新廠會基於客戶需求，簽訂長期供貨合約，確保銅鑼廠營運穩定。

謝再居表示，力積電上市後，估計將籌資新台幣60億元，後續將再辦理銀行聯貸，加上營運收益等，銅鑼廠初期的1200億元資金將可完備。

力積電董事長黃崇仁今天表示，第4代氧化物半導體是力積電的營運策略方向之一，力積電是元宇宙概念股。

力積電董事長黃崇仁說明力積電的三大策略方向。第一是第4代氧化物半導體IGZO氧化銦鎵鋅，第二是邏輯、記憶體異質晶圓堆疊的3D intechip，第三是包含氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、電源管理晶片（PMIC）的車用電子晶片。

力積電在第四代氧化物半導體材料IGZO(氧化銦鎵鋅)上取得突破，可生產解析度超過5000ppi的元宇宙顯示驅動晶片。黃崇仁指出，該技術可應用在包括AR/VR等相關產品上，解析度可提高幾倍，是元宇宙需要用到的顯示驅動晶片。

力積電第三季營收172.9億元，毛利率44%，稅後淨利44.1億元，每股純益1.3元，預計第四季業績持續成長，全年毛利率將可突破40%，每股純益超過4元。

力積電公告第三季營收172.91億元，毛利率43.5%，歸屬母公司稅後淨利44.18億元，每股淨利1.32元。前三季營收458.65億元，平均毛利率39.3%，歸屬母公司稅後淨利98.92億元，每股淨利3.07元。營收及獲利均創下成立以來新高紀錄。